Homem é esfaqueado por bandido durante assalto em Vitória

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Um músico 30 anos foi esfaqueado por um bandido durante um assalto, por volta das 20 horas do último domingo (13), na Enseada do Suá, em Vitória. A vítima reagiu à abordagem e acabou ferida.

Segundo os investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima contou que estava caminhando na Rua Manoel Feu Subtil, indo para casa, no mesmo bairro, quando foi abordado por um assaltante.

Armado com uma faca, o bandido exigiu dinheiro e pertences da vítima, que tinha somente R$ 12 no bolso e acabou reagindo.

Eu saí de casa levando apenas o dinheiro do ladrão no bolso, exatamente por precaução. Nem celular levei. Também coloquei no bolso a carteira de identidade para que, caso acontecesse alguma coisa, pudessem me identificar, lembrou o músico.

O músico e o bandido entraram em luta corporal e a vítima acabou atingida quatro vezes, sendo duas facadas nas costas, uma na perna esquerda e outra na cabeça. Assim que entregou os R$ 12 que carregava no bolso, o assaltante fugiu. Ele não quis meu tênis e nem minha aliança. Ele queria dinheiro, coisa rápida, e aparentava estar alterado, como se estivesse sentindo ira, contou o músico.

A vítima pediu ajuda a um segurança patrimonial de um prédio público próximo ao local. O músico foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Recebi vários pontos nos cortes, nenhum profundo e nem em órgãos vitais, detalhou o músico, que ainda se recupera.

O caso deve ser encaminhado para a Delegacia da Praia do Canto, onde será investigado. Nenhum indivíduo suspeito de praticar o roubo foi identificado ou localizado pela polícia.

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