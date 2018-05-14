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Vítima reagiu

Homem é esfaqueado por bandido durante assalto em Vitória

Armado com uma faca, o bandido exigiu dinheiro e pertences da vítima, que tinha somente R$ 12,00 e acabou reagindo

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 14:22
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um músico 30 anos foi esfaqueado por um bandido durante um assalto, por volta das 20 horas do último domingo (13), na Enseada do Suá, em Vitória. A vítima reagiu à abordagem e acabou ferida.
Segundo os investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima contou que estava caminhando na Rua Manoel Feu Subtil, indo para casa, no mesmo bairro, quando foi abordado por um assaltante.
Armado com uma faca, o bandido exigiu dinheiro e pertences da vítima, que tinha somente R$ 12 no bolso e acabou reagindo.
Eu saí de casa levando apenas o dinheiro do ladrão no bolso, exatamente por precaução. Nem celular levei. Também coloquei no bolso a carteira de identidade para que, caso acontecesse alguma coisa, pudessem me identificar, lembrou o músico.
O músico e o bandido entraram em luta corporal e a vítima acabou atingida quatro vezes, sendo duas facadas nas costas, uma na perna esquerda e outra na cabeça. Assim que entregou os R$ 12 que carregava no bolso, o assaltante fugiu. Ele não quis meu tênis e nem minha aliança. Ele queria dinheiro, coisa rápida, e aparentava estar alterado, como se estivesse sentindo ira, contou o músico.
A vítima pediu ajuda a um segurança patrimonial de um prédio público próximo ao local. O músico foi levado ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.
Recebi vários pontos nos cortes, nenhum profundo e nem em órgãos vitais, detalhou o músico, que ainda se recupera.
O caso deve ser encaminhado para a Delegacia da Praia do Canto, onde será investigado. Nenhum indivíduo suspeito de praticar o roubo foi identificado ou localizado pela polícia.
Homem é esfaqueado por bandido durante assalto em Vitória
 

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