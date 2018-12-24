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Santa Rita

Homem é esfaqueado no rosto por mulher em Vila Velha

A facada no rosto do homem abriu um ferimento de dez centímetros

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 21:53
Giroflex da polícia Crédito: Pixabay
Um fotógrafo de 46 anos foi atacado com golpes de facão por uma mulher no bairro Santa Rita, em Vila Velha, no início da tarde deste domingo (23). O caso aconteceu por volta de 12 horas.
O homem estaria embriagado e teria encontrado a mulher na rua. Os dois começaram uma discussão. Os investigadores de Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) disseram que ainda não se sabe a motivação da briga.
Na confusão a mulher, que é usuária de drogas, pegou o facão que estava na casa de um morador da região e deu golpes no homem, no rosto e também nos braços, quando ele foi se defender. A facada no rosto abriu um ferimento de dez centímetros. O homem foi levado para o Hospital Evangélico, também em Vila Velha, e posteriormente encaminhado para o Hospital São Lucas. 
A mulher foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e, segundo a esposa do fotógrafo, que tem a mesma profissão e idade, o marido está bem, apesar de ainda internado. Ela contou que estava na igreja quando soube da situação. 
"Quase tive um troço quando me contaram. Disseram que tentaram linchar ela no local. Eu não estava no lá, mas me contaram que ela implicou com ele, não sei o motivo. E ele quando bebe fica alterado", explicou. 
A fotógrafa conta que teve um sonho na noite antes do acontecido, onde via o corpo do marido sendo periciado. "Eu sonhei que eu abraçava ele depois ele ter morrido. Eu avisei pra ele. Eu alertei pra ele e para a mãe dele. Aí aconteceu isso", lamentou.

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