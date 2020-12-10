Homem é esfaqueado no Centro de Colatina após desentendimento

Um homem foi esfaqueado no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o autor do ataque foi preso em flagrante. O crime teria sido motivado por uma discussão.
O autor do fato foi detido em flagrante pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Regional do município. A vítima foi socorrida pelos militares e levada para o Pronto Socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos. O quadro de saúde dele não foi informado. A PM também não divulgou o nome e a idade dos envolvidos.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. Somente após a finalização da ocorrência será possível informar o procedimento que será adotado pelo delegado.