Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Homem é esfaqueado no Centro de Colatina após desentendimento

De acordo com a Polícia Militar, o autor das facadas foi preso em flagrante. A vítima foi encaminhada para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 21:04

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 21:04

Idoso esfaqueia homem e tenta fugir de ônibus no Centro de Colatina
Homem é esfaqueado no Centro de Colatina Crédito: Leitor
Um homem foi esfaqueado no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o autor do ataque foi preso em flagrante. O crime teria sido motivado por uma discussão.

Veja Também

Homem é espancado por quatro pessoas no meio da rua em Vila Velha

Frentistas agridem assaltante que roubou posto 10 vezes em um mês na Serra

O autor do fato foi detido em flagrante pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Regional do município. A vítima foi socorrida pelos militares e levada para o Pronto Socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos. O quadro de saúde dele não foi informado. A PM também não divulgou o nome e a idade dos envolvidos. 
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. Somente após a finalização da ocorrência será possível informar o procedimento que será adotado pelo delegado.

Veja Também

Incêndio atinge shopping e deixa feridos no Centro de Colatina

Carro cai dentro de córrego em bairro de Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados