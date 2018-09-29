Homem é esfaqueado dentro de supermercado na Serra

Homem é esfaqueado dentro do Epa de Laranjeiras na Serra Crédito: Mariana Perim

Um homem foi esfaqueado na tarde deste sábado (29) dentro do supermercado Epa, no bairro Laranjeiras, na Serra. Segundo testemunhas, o crime aconteceu na frente de uma lanchonete que funciona no estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, dois flanelinhas iniciaram uma discussão dentro do supermercado e um deles acabou sendo esfaqueado. O agressor fugiu a pé. Após buscas, o suspeito foi localizado pela polícia e detido. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.

Ainda segundo a PM, a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para um hospital também na Serra.

Testemunhas contaram ainda que muitas pessoas choraram e que funcionários do local ficaram abalados quando o crime aconteceu.

A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa do Epa que ainda não retornou às nossas ligações e mensagens de whatsapp enviadas.