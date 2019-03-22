Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpo amarrado

Homem é encontrado morto com pés e mãos amarradas dentro de rio

Na cabeça, os peritos identificaram três perfurações de tiros

Publicado em 21 de Março de 2019 às 22:57

Publicado em 

21 mar 2019 às 22:57
Crédito: Divulgação
O corpo de um homem morto com tiros na cabeça foi encontrado boiando no Rio Santa Maria, em Queimados, na Serra, na tarde desta quinta-feira. A vítima tinha pés e mãos amarradas ao pescoço.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o corpo de dentro da água e colocá-lo às margens. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos fizeram levantamentos. A vítima era um homem, não identificado, que usava uma bermuda estampada, camisa de mangas longas de cor verde e, por baixo, uma camisa florida. O corpo é de uma pessoa morena e que possui uma tatuagem de palhaço na perna direita e que aparentava ter sido morta há pelo menos dois dias.
> Leia mais matérias de Polícia
Na cabeça, os peritos identificaram três perfurações de tiros. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Até o final da tarde desta quinta-feira, nenhum familiar foi ao local para tentar identificar o cadáver.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados