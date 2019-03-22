Homem é encontrado morto com pés e mãos amarradas dentro de rio

O corpo de um homem morto com tiros na cabeça foi encontrado boiando no Rio Santa Maria, em Queimados, na Serra, na tarde desta quinta-feira. A vítima tinha pés e mãos amarradas ao pescoço.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o corpo de dentro da água e colocá-lo às margens. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos fizeram levantamentos. A vítima era um homem, não identificado, que usava uma bermuda estampada, camisa de mangas longas de cor verde e, por baixo, uma camisa florida. O corpo é de uma pessoa morena e que possui uma tatuagem de palhaço na perna direita e que aparentava ter sido morta há pelo menos dois dias.