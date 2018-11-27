Homem é encontrado morto com mãos amarradas em Domingos Martins

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde de domingo (25) morto a tiros e com as mãos amarradas com fio elétrico. O corpo, segundo a Polícia Civil, estava em uma estrada de terra, na divisa dos municípios de Domingos Martins e Viana.
O local onde o homem foi encontrado fica perto da ponte sobre o Rio Jucu, na BR 262. De acordo com o delegado do município, Geraldo Peçanha, o corpo tinha sinais de execução e até o momento, não há identificação da vítima e nenhum suspeito foi detido pelo crime.
Peçanha pede apoio da população para identificar a vítima. Homem branco, olhos claros, aproximadamente 1,80 de altura. Trajava boné preto, camisa azul, jaqueta preta, bermuda vermelha e preta, cabelo curto e usava um chinelo azul, conta.
As mãos da vítima estavam amarradas com fios de energia e havia uma perfuração de arma de fogo na nuca. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Qualquer informação sobre o caso pode ser passada pelo disque denúncia 181 ou a delegacia da cidade pelo número (27) 3268-1883.