Homem é encontrado morto após atropelar cachorro, em Cariacica

Rogério Porto foi alvo de três tiros nas costas e um na cabeça Crédito: Reprodução/Facebook

O corpo de um ajudante de caminhão, de 43 anos, foi encontrado em um mangue no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (02). A vítima estava desaparecida desde sábado (31) e pode ter sido morta por ter atropelado um cachorro.

Segundo informações da polícia, o ajudante Rogério Porto foi alvo de três tiros nas costas e um na cabeça, no bairro Del Porto.

Testemunhas contaram que Rogério saiu de casa na noite do último sábado de carro e foi para um bar beber. Ele teria saído por volta das 21 horas e, no caminho de retorno para sua residência, bateu em três veículos. Rogério deixou o local e acabou entrando com o carro dele na rua São Mateus, que é sem saída.

Nesse percurso, ele teria atropelado um cachorro. Isso revoltou moradores e por isso ele teria sido morto. Após o crime, o corpo foi colocado em um barco e jogado na baía de Vitória, que margeia o bairro.

O corpo foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Rogério não tinha passagens pela polícia.