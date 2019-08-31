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Homem é encontrado morto a tiros na Glória em Vila Velha

Moradores afirmam que não conhecem o homem que, segundo eles, aparenta ser jovem e, de acordo com a polícia, ainda não foi identificado, pois não portava documento

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 17:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 ago 2019 às 17:51
Homem é encontrado morto a tiros em Vila Velha Crédito: Michelli Angeli
Um homem foi encontrado morto com quatro tiros em um matagal atrás de um campo de futebol na Rua Mourisco, na Glória, em Vila Velha, por volta de 13h30 deste sábado (31). Segundo informações da polícia, moradores ouviram barulho de tiros e, logo depois, o corpo foi encontrado.
 
Os moradores afirmam que não conhecem o homem que, segundo eles, aparenta ser jovem e, de acordo com a polícia, ainda não foi identificado, pois não portava nenhum documento.
"Ouvimos uns dez tiros, depois vimos o corpo. Ele não é daqui, moro aqui há 22 anos e nunca vi ele", afirmou um morador, que preferiu não se identificar.
Homem é encontrado morto a tiros em Vila Velha Crédito: Michelli Angeli

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