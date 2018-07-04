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"alto poder de destruição"

Homem é detido e submetralhadora americana é apreendida em Cariacica

O armamento foi apreendido depois que policiais da 3° Companhia visualizaram um rapaz em atitude suspeita

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 19:17
Submetralhadora americana é apreendida pela polícia militar em Cariacica Crédito: Vitor Jubini/AG
Uma submetralhadora americana foi apreendida pela Policia Militar no bairro Santa Rosa, em Cariacica, por volta das 14h desta quarta-feira. 
O armamento foi apreendido depois que policiais da 3° Companhia visualizaram um rapaz em atitude suspeita. "O indivíduo correu e entrou em uma viela. Os militares seguiram em perseguição à pé e entraram na residência. No local, encontraram o suspeito deitado em uma cama e com a arma embaixo de caixas de sapato", informou o tenente Rublimar.
Submetralhadora americana é apreendida pela polícia militar em Cariacica Crédito: Vitor Jubini/AG
O suspeito identificado como sendo Marcos Teixeira de Souza, 25 anos, não morava na casa. Ele foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica.
A arma também foi levada para a delegacia. "É um armamento de alto poder de destruição", observou o tenente. Ao todo, foram apreendidas 27 munições calibre 9 milimetros e pinos de cocaína vazios. Também havia três munições calibre 32.

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