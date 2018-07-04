Homem é detido e submetralhadora americana é apreendida em Cariacica

Submetralhadora americana é apreendida pela polícia militar em Cariacica Crédito: Vitor Jubini/AG

Uma submetralhadora americana foi apreendida pela Policia Militar no bairro Santa Rosa, em Cariacica, por volta das 14h desta quarta-feira.

O armamento foi apreendido depois que policiais da 3° Companhia visualizaram um rapaz em atitude suspeita. "O indivíduo correu e entrou em uma viela. Os militares seguiram em perseguição à pé e entraram na residência. No local, encontraram o suspeito deitado em uma cama e com a arma embaixo de caixas de sapato", informou o tenente Rublimar.

Submetralhadora americana é apreendida pela polícia militar em Cariacica Crédito: Vitor Jubini/AG

O suspeito identificado como sendo Marcos Teixeira de Souza, 25 anos, não morava na casa. Ele foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica.