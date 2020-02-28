Homem é detido após ex-esposa acionar botão do pânico em Vitória

O homem foi detido, algemado e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Um homem foi detido após a ex-esposa acionar o botão do pânico, na tarde desta sexta-feira (28), em Vitória. O agressor, que não terá seu nome revelado para que a vítima seja preservada, teria ameaçado a ex-cônjuge no seu ambiente de trabalho.

De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, as equipes chegaram rapidamente ao local e conseguiram deter o agressor, que mesmo com a abordagem continuava a proferir agressões verbais à vítima na presença dos agentes municipais.

O homem foi detido, algemado e encaminhado juntamente com a vítima ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.