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Agressão

Homem é detido após ex-esposa acionar botão do pânico em Vitória

O agressor teria ameaçado a vítima em seu ambiente de trabalho

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 19:00
O homem foi detido, algemado e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher  Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Um homem foi detido após a ex-esposa acionar o botão do pânico, na tarde desta sexta-feira (28), em Vitória. O agressor, que não terá seu nome revelado para que a vítima seja preservada, teria ameaçado a ex-cônjuge no seu ambiente de trabalho.
De acordo com informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, as equipes chegaram rapidamente ao local e conseguiram deter o agressor, que mesmo com a abordagem continuava a proferir agressões verbais à vítima na presença dos agentes municipais. 
O homem foi detido, algemado e encaminhado juntamente com a vítima ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
O serviço do botão do pânico é prestado às mulheres vítimas de violência doméstica, por meio da lei Maria da Penha.

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