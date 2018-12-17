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Praia da Costa

Homem é detido após confusão em ônibus em Vila Velha

O acusado teria ficado nervoso após o motorista negar a entrada dele pela porta do meio do veículo

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 00:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 00:11
Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi detido após quebrar o vidro de um ônibus do sistema Transcol e ainda tentar agredir o cobrador do coletivo, na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde deste domingo (16). Ele teria ficado nervoso após o motorista negar a entrada dele pela porta do meio do veículo.
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De acordo com a polícia, duas mulheres, com uma criança de colo, teriam pedido para entrar pela porta do meio do coletivo. Assim que elas entraram, o motorista fechou a porta, impedindo a entrada do homem, que seria esposo de uma das passageiras. 
> Bandido é agredido por populares após assalto em Vila Velha
O acusado começou a bater na porta para que o condutor abrisse. Ao ver que o pedido foi negado, ele foi até a janela do cobrador e tentou agredi-lo. Depois, ele pegou uma pedra e arremessou contra o ônibus e quebrou a janela do coletivo. 
Alguns passageiros desceram do coletivo e agrediram o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. O delegado estipulou uma fiança, que não teve o valor revelado, para a liberação do acusado. 

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