Homem é detido após confusão em ônibus em Vila Velha

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Transcol e ainda tentar agredir o cobrador do coletivo, na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde deste domingo (16). Ele teria ficado nervoso após o motorista negar a entrada dele pela porta do meio do veículo. Um homem foi detido após quebrar o vidro de um ônibus do sistemae ainda tentar agredir o cobrador do coletivo, na, em, na tarde deste domingo (16). Ele teria ficado nervoso após o motorista negar a entrada dele pela porta do meio do veículo.

De acordo com a polícia, duas mulheres, com uma criança de colo, teriam pedido para entrar pela porta do meio do coletivo. Assim que elas entraram, o motorista fechou a porta, impedindo a entrada do homem, que seria esposo de uma das passageiras.

O acusado começou a bater na porta para que o condutor abrisse. Ao ver que o pedido foi negado, ele foi até a janela do cobrador e tentou agredi-lo. Depois, ele pegou uma pedra e arremessou contra o ônibus e quebrou a janela do coletivo.