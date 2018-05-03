Homem é detido após assaltar ônibus em Vila Velha

O mesmo foi reconhecido pelas vítimas e encaminhado para o DPJ Crédito: Divulgação

Um criminoso de 35 anos foi preso após cometer um assalto a ônibus, na tarde desta quarta-feira (2), na Barra do Jucu, em Vila Velha. Ele portava uma arma falsa.

Um policial, que passava próximo ao local do crime, viu o homem cometendo o crime e seguiu o coletivo. O assaltante ainda tentou fugir, mas foi cercado por viaturas da PM.

Uma das vítimas, um frentista, contou à reportagem que, quando entrou no coletivo, o assaltante estava sentado. Ele levantou, deu sinal e anunciou ao assalto. O homem roubou um celular e uma bolsa de duas vítimas.

O acusado foi detido e encaminhado para o DPJ de Vila Velha.