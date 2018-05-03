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Barra do Jucu

Homem é detido após assaltar ônibus em Vila Velha

Um policial, que passava próximo ao local do crime, viu o homem cometendo o crime e seguiu o coletivo

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 22:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 22:55
O mesmo foi reconhecido pelas vítimas e encaminhado para o DPJ Crédito: Divulgação
Um criminoso de 35 anos foi preso após cometer um assalto a ônibus, na tarde desta quarta-feira (2), na Barra do Jucu, em Vila Velha. Ele portava uma arma falsa.
Um policial, que passava próximo ao local do crime, viu o homem cometendo o crime e seguiu o coletivo. O assaltante ainda tentou fugir, mas foi cercado por viaturas da PM.
> Jovens são presos com LSD e ecstasy a caminho de Vila Velha
Uma das vítimas, um frentista, contou à reportagem que, quando entrou no coletivo, o assaltante estava sentado. Ele levantou, deu sinal e anunciou ao assalto. O homem roubou um celular e uma bolsa de duas vítimas.
O acusado foi detido e encaminhado para o DPJ de Vila Velha.
 

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