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Crime

Homem é detido alcoolizado fazendo zigue-zague em Vitória

O caso aconteceu na Reta do Aeroporto, em Vitória

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 23:48

Publicado em 

23 jun 2019 às 23:48
Crédito: Fernando Madeira
Um homem, de 55 anos, foi detido por policiais militares depois de ser visto dirigindo alcoolizado e fazendo zigue-zague podendo causar acidente, na tarde deste domingo (23). O caso aconteceu na Reta do Aeroporto, em Vitória.
De acordo com policias militares que atenderam a ocorrência, foi por meio do Ciodes que os militares foram informados de que um homem estaria dirigindo de forma perigosa jogando o veículo de um lado para o outro.
>Major da PM bate com carro oficial e escapa sem fazer bafômetro
O carro seguia em direção a Serra quando os policiais deram voz para estacionar, o homem não resistiu ao comando mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Ainda segundo os militares, o homem possuía sinais de embriaguez e foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A equipe de reportagem tentou falar com o suspeito durante a abordagem da polícia, mas não foi atendida. 

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