Homem é detido alcoolizado fazendo zigue-zague em Vitória

Crédito: Fernando Madeira

Um homem, de 55 anos, foi detido por policiais militares depois de ser visto dirigindo alcoolizado e fazendo zigue-zague podendo causar acidente, na tarde deste domingo (23). O caso aconteceu na Reta do Aeroporto, em Vitória.

De acordo com policias militares que atenderam a ocorrência, foi por meio do Ciodes que os militares foram informados de que um homem estaria dirigindo de forma perigosa jogando o veículo de um lado para o outro.

O carro seguia em direção a Serra quando os policiais deram voz para estacionar, o homem não resistiu ao comando mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.