Homem é baleado nas mãos após ser acusado de assalto em Vila Velha

A vítima foi encontrada caída na Rua Alfredo Chaves, em Bandeirantes,. Aos militares que o socorreram, o jovem disse que mora em Santa Inês, Vila Velha, e que foi acusado de roubo, no bairro da Glória. Por isso, foi pego, colocado dentro de um carro e levado para Cariacica, onde mandaram ele descer do veículo, estender as duas mãos e colocar uma sobre a outra, e atiraram três vezes.