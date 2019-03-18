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Homem é baleado nas mãos após ser acusado de assalto em Vila Velha

Homem foi colocado dentro de um carro e levado para Cariacica, onde mandaram ele descer do veículo, estender as duas mãos e colocar uma sobre a outra, e atiraram três vezes

Publicado em 18 de Março de 2019 às 19:08

Publicado em 

18 mar 2019 às 19:08
O homem ficou caído na calçada após ser baleado Crédito: Carlos Palito | TV Gazeta
Um homem foi baleado nas mãos depois de ter sido supostamente flagrado assaltando no bairro da Glória, em Vila Velha, na noite deste domingo (18). O rapaz, de 21 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e contou que havia sido capturado por traficantes.
A vítima foi encontrada caída na Rua Alfredo Chaves, em Bandeirantes, Cariacica. Aos militares que o socorreram, o jovem disse que mora em Santa Inês, Vila Velha, e que foi acusado de roubo, no bairro da Glória. Por isso, foi pego, colocado dentro de um carro e levado para Cariacica, onde mandaram ele descer do veículo, estender as duas mãos e colocar uma sobre a outra, e atiraram três vezes.
> Detenta foge de hospital no ES e deixa filho recém-nascido para trás
Depois de atirarem, os suspeitos mandaram o rapaz correr. Mesmo atingido, ele correu por cerca de 2 quilômetros, quando caiu na calçada. Ele foi socorrido por moradores que chamaram o Samu. O rapaz foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele não tem nenhuma passagem pela polícia. O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.
VEJA FOTO
Homem é levado para rodovia Leste-Oeste e é baleado na mão após suspeita de roubo Crédito: Carlos Palito | TV Gazeta

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