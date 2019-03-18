Homem é baleado nas mãos após ser acusado de assalto em Vila Velha

Um homem foi baleado nas mãos depois de ter sido supostamente flagrado assaltando no bairro da Glória, em Vila Velha, na noite deste domingo (18). O rapaz, de 21 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e contou que havia sido capturado por traficantes.
A vítima foi encontrada caída na Rua Alfredo Chaves, em Bandeirantes, Cariacica. Aos militares que o socorreram, o jovem disse que mora em Santa Inês, Vila Velha, e que foi acusado de roubo, no bairro da Glória. Por isso, foi pego, colocado dentro de um carro e levado para Cariacica, onde mandaram ele descer do veículo, estender as duas mãos e colocar uma sobre a outra, e atiraram três vezes.
Depois de atirarem, os suspeitos mandaram o rapaz correr. Mesmo atingido, ele correu por cerca de 2 quilômetros, quando caiu na calçada. Ele foi socorrido por moradores que chamaram o Samu. O rapaz foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele não tem nenhuma passagem pela polícia. O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica.
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