Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Homem é baleado na barriga ao ser flagrado roubando celular em Vila Velha

O assalto aconteceu na frente de um posto de combustível no bairro Cocal, em Vila Velha

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 10:17

Publicado em 

22 out 2019 às 10:17
Homem baleado usava uma arma falsa Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 39 anos foi baleado na barriga ao ser flagrado assaltando uma mulher em Vila Velha,  na noite desta segunda-feira (21). Ele foi socorrido, passou por uma cirurgia e continua internado sob escolta policial. Assim que receber alta, vai prestar depoimento e será encaminhado ao presídio. O suspeito usou uma arma falsa para render a vítima, uma faxineira de 43 anos. O assalto aconteceu na frente de um posto de combustível no bairro Cocal. No momento do crime, uma agente da Guarda Municipal passava pelo local de carro.

Veja Também

Ação da PM e Guarda Municipal barra duas festas em Vila Velha

Guarda Municipal apreende drogas durante abordagem a coletivos

Perseguição da Guarda Municipal termina com suspeitos de assaltos presos

"Ela [a vítima] falou que no momento passou o que ele estava pedindo e tomou um susto com a voz de comando da Guarda Municipal, que antes de efetuar o disparo tentou fazer ele largar a arma", disse o agente Tiago Vendramini. A agente parou o carro e deu voz de prisão ao homem, que não parou. Por isso, ela atirou quatro vezes contra o suspeito; um dos disparos atingiu a barriga dele.
"Pode ser alvejado porque ele começou a fuga. Como ela estava sozinha, fez o contato na Central de Operações Municipal e as viaturas chegaram ao local. As outras viaturas que estavam em ronda encontram ele escondido com o simulacro", completou Vendramini.
O suspeito foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Segundo a guarda, no momento do assalto, o homem usava uma bicicleta. Ele já tem passagens pela polícia por roubo e furto. O celular da faxineira foi recuperado, minutos depois do assalto. A arma falsa parece com uma pistola, o que até confundiu os agentes.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados