Homem é baleado enquanto toca violão em Sooretama; Veja o vídeo

Sooretama, Região Norte do Estado. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Alegre, na noite deste sábado (14). A ação do criminoso foi flagrada por uma pessoa que filmava a apresentação musical. Um homem foi baleado enquanto tocava violão na varanda de uma residência, em, Regiãodo Estado. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Alegre, na noite deste sábado (14). A ação do criminoso foi flagrada por uma pessoa que filmava a apresentação musical.

As imagens mostram a vítima de camiseta branca, bermuda preta e boné para trás. Ele tocava uma música no violão quando foi surpreendido por um suspeito encapuzado de blusa com mangas compridas. O suspeito atira à queima-roupa e foge em seguida. A mulher que fez a gravação deu um grito, e o vídeo foi finalizado.

Homem levou tiro enquanto tocava violão em Sooretama Crédito: Reprodução/Internauta

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que estavam na varanda da casa quando o acusado apareceu. Mais cedo, a vítima teria brigado com outro homem.

A PM ainda informou que a vítima foi socorrida no Pronto-Atendimento de Sooretama e depois foi levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares, onde permanece sob cuidados médicos.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.