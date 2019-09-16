Homem é baleado enquanto toca violão em Sooretama; Veja o vídeo

As imagens mostram a vítima de camiseta branca, bermuda preta e boné para trás. Ele tocava uma música no violão quando foi surpreendido por um suspeito encapuzado de blusa com mangas compridas. O suspeito atira à queima-roupa e foge em seguida. A mulher que fez a gravação deu um grito, e o vídeo foi finalizado.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que estavam na varanda da casa quando o acusado apareceu. Mais cedo, a vítima teria brigado com outro homem.
A PM ainda informou que a vítima foi socorrida no Pronto-Atendimento de Sooretama e depois foi levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares, onde permanece sob cuidados médicos.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.