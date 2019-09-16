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Violência

Homem é baleado enquanto toca violão em Sooretama; Veja o vídeo

A vítima estava na varanda de uma casa, no bairro Alegre, quando foi surpreendida por um suspeito armado e encapuzado, que atirou à queima-roupa. Ele está internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2019 às 12:28

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 12:28

Um homem foi baleado enquanto tocava violão na varanda de uma residência, em Sooretama, Região Norte do Estado. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Alegre, na noite deste sábado (14). A ação do criminoso foi flagrada por uma pessoa que filmava a apresentação musical.
As imagens mostram a vítima de camiseta branca, bermuda preta e boné para trás. Ele tocava uma música no violão quando foi surpreendido por um suspeito encapuzado de blusa com mangas compridas. O suspeito atira à queima-roupa e foge em seguida. A mulher que fez a gravação deu um grito, e o vídeo foi finalizado.
Homem levou tiro enquanto tocava violão em Sooretama Crédito: Reprodução/Internauta
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que estavam na varanda da casa quando o acusado apareceu. Mais cedo, a vítima teria brigado com outro homem.
A PM ainda informou que a vítima foi socorrida no Pronto-Atendimento de Sooretama e depois foi levada para o Hospital Rio Doce, em Linhares, onde permanece sob cuidados médicos.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.
 

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