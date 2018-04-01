Homem é baleado em Guaçuí

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PMG

Um homem de 27 anos foi baleado na noite deste sábado (31) no bairro Horto Florestal, em Guaçuí, na região do Caparaó. O suspeito de cometer o crime conseguiu fugir. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21h50. Quando a viatura chegou ao local, a vítima, que não teve o nome divulgado, já havia sido socorrida para o Pronto Socorro.