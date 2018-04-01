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Violência

Homem é baleado em Guaçuí

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 19:49
Ocorrência foi registrada na Delegacia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PMG
Um homem de 27 anos foi baleado na noite deste sábado (31) no bairro Horto Florestal, em Guaçuí, na região do Caparaó. O suspeito de cometer o crime conseguiu fugir. A motivação do crime ainda é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21h50. Quando a viatura chegou ao local, a vítima, que não teve o nome divulgado, já havia sido socorrida para o Pronto Socorro. 
A vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

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