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Tiroteio

Homem é baleado em Central Carapina, na Serra

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vários tiros foram disparados contra David
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 22:45

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 22:45

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vários tiros foram disparados contra David Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um homem foi baleado na madrugada de sábado (27) no bairro Central Carapina, na Serra. A vítima, de 28 anos, foi ferida por volta das 5h30, quando andava pela rua São Francisco. Inicialmente, a informação era de que a vítima tinha morrido em decorrência dos tiros, no entanto, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesp) informou que o crime trata-se de uma tentativa de homicídio.
De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vários tiros foram disparados contra o homem. Devido ao tiroteio, muitas viaturas da Polícia Militar foram acionadas. Ele foi atingido no tórax e em uma das mãos. Segundo a polícia, o jovem possui passagens por tráfico de drogas e por ameaça.

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