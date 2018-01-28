Homem é baleado em Central Carapina, na Serra

Um homem foi baleado na madrugada de sábado (27) no bairro Central Carapina, na Serra. A vítima, de 28 anos, foi ferida por volta das 5h30, quando andava pela rua São Francisco. Inicialmente, a informação era de que a vítima tinha morrido em decorrência dos tiros, no entanto, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesp) informou que o crime trata-se de uma tentativa de homicídio.