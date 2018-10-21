Homem é baleado ao tentar separar briga em forró na Serra

Local onde houve confusão e tiro na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 28 anos foi baleado nas costas ao tentar apartar uma briga em uma festa no bairro Novo Horizonte, na Serra . O crime aconteceu por volta das 2h, na madrugada deste domingo (21), no Forró do Walcides. A confusão era entre o seu irmão e o dono do estabelecimento, que foi o autor do disparo.

A vítima foi baleada na região lombar e encaminhada, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Logo depois, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, onde passou por uma cirurgia. A assessoria de imprensa do hospital não informou o estado de saúde do rapaz.

Após o crime, uma equipe da Polícia Militar esteve no local. Apesar da confusão, o forró ainda estava acontecendo, e cerca de 300 pessoas estavam na festa. Durante a abordagem, os policiais revistaram a casa do organizador do evento, que ficava nos fundos do local da festa. Ao todo, foram encontradas 6 munições de calibre 38, além de um coldre de tecido para

De acordo com as informações do Boletim de Atendimento, o comerciante acusado nega autoria do crime e diz ter escutado dois tiros, que teriam sido disparados em uma tentativa de roubo ao seu estabelecimento.