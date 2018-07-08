Um técnico de prótese dentária, de 54 anos, foi baleado ao tentar proteger a filha durante um assalto, na noite de sábado, na Praia do Suá, em Vitória.
O técnico estava acompanhando da esposa, ambos bolivianos, e dos três filhos e foram alvo de criminosos quando saiam de um culto, por volta das 20h30.
De acordo com informações da Polícia Civil, a família saía da casa de amigos onde aconteceu o culto. Eles entravam no carro, um Honda Fit, para deixar o local. A última a entrar no carro foi a filha mais velha do casal, que foi abordada ao fechar a porta do veículo.
O criminoso apontou o que parecia ser uma arma e puxou a bolsa da moça. Ela agarrou a bolsa e impediu que o ladrão a levasse. Nervoso, ele deu coronhas na vítima.
Ao perceber o que acontecia com a filha, o técnico de prótese e o filho caçula, de 17 anos, saíram do veículo e passaram a lutar com o criminoso.
O suspeito pediu ajuda a um comparsa, que se aproximou e atirou. O disparo atingiu o tóraz do pai, de acordo com informações do relatório policial.
Os bandidos fugiram levando o carro da família. No local, a Guarda Municipal recolheu um carregador de pistola 9 milímetros.
O homem baleado teve alta durante a madrugada e passa bem.
Homem é baleado ao proteger a filha durante assalto