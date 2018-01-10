Homem é avisado por cachorros de moto furtada em São Mateus

Um homem foi avisado por cachorros de que sua moto havia sido roubada em São Mateus , região Norte do Estado.

A vítima disse aos policiais que estava dormindo em casa, localizada no Assentamento Vale Da Vitória, no bairro Nestor Gomes, na terça-feira (09) quando, por volta de 23 horas, os cachorros começaram a latir.

Ao sair para verificar o motivo, a vítima notou que motocicleta de marca Honda não estava na garagem, onde havia deixado ao chegar em casa.