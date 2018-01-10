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Norte do ES

Homem é avisado por cachorros de moto furtada em São Mateus

Ao sair para verificar o motivo, a vítima notou que motocicleta de marca Honda não estava na garagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 19:31

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 19:31

Um homem foi avisado por cachorros de que sua moto havia sido roubada em São Mateus, região Norte do Estado.
A vítima disse aos policiais que estava dormindo em casa, localizada no Assentamento Vale Da Vitória, no bairro Nestor Gomes, na terça-feira (09) quando, por volta de 23 horas, os cachorros começaram a latir.
Ao sair para verificar o motivo, a vítima notou que motocicleta de marca Honda não estava na garagem, onde havia deixado ao chegar em casa.
Os militares fizeram buscas na região, mas não localizaram o veículo.

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