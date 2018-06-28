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Homem é atingido por tiros após sair de baile funk em Vila Velha

A vítima foi atingida por dois disparos na coxa direita e um na coxa esquerda

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 12:37
Fiat Palio atingido por tiros na Glória, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Após sair do baile do Mandela, um homem de 27 anos foi atingido por tiros na Glória, em Vila Velha, por volta de 00h20 desta quinta-feira (28). À polícia, a vítima afirmou que houve uma confusão dentro da festa e ele decidiu ir embora. O homem disse que não estava envolvido na briga. Quando ele passava de carro, um Fiat Palio, próximo ao PA da Glória, um Honda Civic de cor escura emparelhou com o dele. Nesse momento, três indivíduos que estavam dentro do Honda começaram a atirar. Em seguida, fugiram do local em alta velocidade.
A vítima foi atingida por dois disparos na coxa direita e um na coxa esquerda. No momento do crime, uma equipe do Samu passava pelo local e, solicitada por populares, prestou socorro ao homem, que foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também no município.
O Palio, que teve oito perfurações na porta do motorista e no lado traseiro, foi levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.
O homem acredita que estava sendo seguido desde quando saiu do baile, que acontecia no mesmo bairro. De acordo com informações da polícia, a vítima não tem mandado de prisão em aberto.
À polícia, o homem contou que sabe o motivo do atentado e que não conhece os acusados.
Com informações de Mayra Bandeira 

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