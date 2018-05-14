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Mário Cypreste

Homem é assassinado por vingança em frente a igreja em Vitória

Bandido foi preso depois de se envolver em um acidente de trânsito após o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 17:49

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 17:49

Homem foi morto na calçada de igreja, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um rapaz de 29 anos foi assassinado em frente a uma igreja,no bairro Mário Cypreste, em Vitória, por volta das 18 horas deste domingo (13). No momento do crime, que foi motivado por vingança, acontecia um culto.                                                                  
De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, um Fiat preto passou pela Rua Manoel dos Passos Barros e um dos ocupantes atirou em dois homens que estavam andando de bicicleta na calçada. Foram encontrados no local do crime sete cápsulas. O rapaz sofreu nove perfurações e morreu no local.
Na tentativa de fuga, os ocupantes do Fiat passaram por uma viatura da PM, que entrou em perseguição. Os suspeitos bateram em um ônibus e em um carro. Após o acidente, a polícia prendeu Thiago Almeida de Carvalho, de 29 anos, que havia saído da prisão há pouco mais de um ano. O comparsa fugiu.
Já na delegacia, Thiago confessou o crime e disse à polícia que o rapaz morto teria o ameaçado. 
 

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