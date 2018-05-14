Homem é assassinado por vingança em frente a igreja em Vitória

Homem foi morto na calçada de igreja, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um rapaz de 29 anos foi assassinado em frente a uma igreja,no bairro Mário Cypreste, em Vitória, por volta das 18 horas deste domingo (13). No momento do crime, que foi motivado por vingança, acontecia um culto.



De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, um Fiat preto passou pela Rua Manoel dos Passos Barros e um dos ocupantes atirou em dois homens que estavam andando de bicicleta na calçada. Foram encontrados no local do crime sete cápsulas. O rapaz sofreu nove perfurações e morreu no local.

Na tentativa de fuga, os ocupantes do Fiat passaram por uma viatura da PM, que entrou em perseguição. Os suspeitos bateram em um ônibus e em um carro. Após o acidente, a polícia prendeu Thiago Almeida de Carvalho, de 29 anos, que havia saído da prisão há pouco mais de um ano. O comparsa fugiu.

Já na delegacia, Thiago confessou o crime e disse à polícia que o rapaz morto teria o ameaçado.