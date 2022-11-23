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Morto a tiros

Homem é assassinado no meio da rua em Ilha dos Ayres, Vila Velha

Corpo de Ignácio Damasceno Júnior, de 38 anos, foi encaminhado ao DML de Vitória na manhã desta quarta-feira (23); polícia investiga o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2022 às 12:07

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 12:07

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um homem de 38 anos, identificado como Ignácio Damasceno Júnior, foi morto a tiros no meio da rua nesta quarta-feira (23), em Ilha dos Ayres, Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 8h.
"A solicitante informou ter localizado um homem caído em via pública, alvejado por disparos de arma de fogo, mas não soube informar quem teria efetuado os disparos. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou que a vítima já estava em óbito", informou a PM, em nota.
Ignácio Damasceno Júnior de 38 anos foi morto a tiros em Vila Velha, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O corpo da vítima será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Não há informações sobre autoria e motivação do crime.
No final da manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), e, "somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teria mais informações do caso", disse, por nota.
Com informações do G1ES

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