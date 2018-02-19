Homem é assassinado em frente ao prédio da Prefeitura de Cariacica

Homem foi morto na frente do prédio da Prefeitura de Cariacica Crédito: Marcelo Prest

Um homem foi assassinado em frente ao prédio da Prefeitura de Cariacica, no bairro Alto Lage, por volta das 14 horas deste domingo (19). Luiz Carlos Costa Rodrigues, de 30 anos, levou um tiro no olho direito e morreu embaixo de uma árvore, ao lado de um campo de areia.

Amaral, como era conhecido, era morador do bairro Oriente, também em Cariacica, mas estava preso há quatro anos por tráfico de drogas. Ele possuía um alvará de soltura há cerca de uma semana, que carregava no bolso. De acordo com investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ainda não há informações sobre os autores do homicídio e nem de como ele ocorreu.