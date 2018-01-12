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Violência

Homem é assassinado em campo de areia na Praia de Camburi

A vítima foi atingida por uma arma branca - o instrumento não foi especificado - e teve várias lesões no pescoço, no rosto e na orelha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 16:56

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 16:56

Crime é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi assassinado no final da Praia de Camburi, próximo ao calçadão, na madrugada desta sexta-feira (12).
O crime ocorreu por volta de 0h20. Segundo a polícia, ele estava num campo de areia quando foi surpreendido pelo criminoso.
Os policiais não sabem se o bandido agiu sozinho ou com mais alguém. A vítima foi atingida por uma arma branca - o instrumento não foi especificado - e teve várias lesões no pescoço, no rosto e na orelha. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada.

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