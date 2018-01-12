Homem é assassinado em campo de areia na Praia de Camburi

Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi assassinado no final da Praia de Camburi, próximo ao calçadão, na madrugada desta sexta-feira (12).

O crime ocorreu por volta de 0h20. Segundo a polícia, ele estava num campo de areia quando foi surpreendido pelo criminoso.

Os policiais não sabem se o bandido agiu sozinho ou com mais alguém. A vítima foi atingida por uma arma branca - o instrumento não foi especificado - e teve várias lesões no pescoço, no rosto e na orelha. A motivação do assassinato ainda está sendo investigada.