Homem é assassinado em beco de São Torquato, Vila Velha

Um homem ainda não identificado foi assassinado em São Torquato, em Vila Velha, por volta das 8h30 da manhã deste domingo. O crime aconteceu em um local conhecido como Beco do Sereno.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por quatro tiros, que perfuraram seu tórax. Segundo populares, o homem não mora na região, mas costuma frequentar o bairro para usar drogas. Uma das linhas de investigação é de que o homicídio seja um acerto de contas do tráfico.