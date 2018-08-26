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Homicídio

Homem é assassinado em beco de São Torquato, Vila Velha

A suspeita é que tenha sido um acerto de contas do tráfico

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 14:00
Homem é assassinado em beco de São Torquato Crédito: Vitor Jubini
Um homem ainda não identificado foi assassinado em São Torquato, em Vila Velha, por volta das 8h30 da manhã deste domingo. O crime aconteceu em um local conhecido como Beco do Sereno.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por quatro tiros, que perfuraram seu tórax. Segundo populares, o homem não mora na região, mas costuma frequentar o bairro para usar drogas. Uma das linhas de investigação é de que o homicídio seja um acerto de contas do tráfico.
O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

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