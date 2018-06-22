Homem é assassinado e sogra morre ao ver crime após jogo em Cachoeiro

Família fazia churrasco na frente de casa quando tragédia ocorreu Crédito: Geizy Gomes

A comemoração após a vitória do Brasil contra a Costa Rica deu lugar a uma tragédia em Cachoeiro de Itapemirim , região Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (22). O ajudante de pedreiro Wagner Macedo Silva, de 30 anos, foi assassinado a tiros enquanto ele e a família faziam um churrasco, na calçada da rua onde morava. Ao presenciar o crime, a sogra da vítima, Maria Aparecida da Silva,68, sofreu um infarto e também morreu.

O crime aconteceu no meio da Rua José Calixto de Queiroz, no bairro Monte Cristo. De acordo com a Polícia Militar, no momento dos tiros, Wagner estava perto da sogra e outros familiares. O jogo estava no fim e todos estavam sentados, na calçada da rua, quando dois bandidos chegaram em uma motocicleta de cor preta, às 11h05. Após olharem para todas as pessoas no local, os bandidos atiraram diversas vezes contra Wagner. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos tiros, que atingiram a região do tórax.

A sogra Maria Aparecida, que estava sentada em uma cadeira, presenciou o crime e logo começou a passar mal. Ela foi carregada pelos familiares para dentro de casa e socorrida com a chegada de uma viatura da Polícia Militar.

Maria Aparecida deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu a um infarto. A vovó era nossa base. Ela era evangélica, orava por todos. O Wagner também não merecia o que aconteceu com ele, disse um familiar, que preferiu não se identificar.

Natural do Rio de Janeiro, Wagner era casado há 15 anos e deixou cinco filhos. O mais novo tinha apenas de dois meses. As crianças também presenciaram toda a tragédia. Familiares desconhecem a motivação do crime e acreditam que ele foi morto por engano. O velório de sogra e genro acontecerá no Cemitério Parque, no bairro IBC. Eles serão enterrados juntos, segundo familiares. O horário ainda não foi informado.

O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que detalhes não serão passados para não atrapalhar o trabalho da polícia. Informou ainda que denúncias podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

Já a Polícia Militar afirmou que nenhum suspeito foi detido até o momento. Logo após o crime, durante as buscas pelos assassinos no bairro Monte Cristo, dois homens em uma CG Titan de cor preta, foram parados.