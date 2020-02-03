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Violência

Homem é assassinado durante festa em sítio de Cariacica Sede

Crime aconteceu na noite desse domingo (2). Segundo a Polícia Civil, ele foi morto com um único disparo.

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:51
Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Um homem foi assassinado durante uma festa em um sítio, às margens da Rodovia José Sette, em Cariacica Sede, no município de Cariacica, na noite deste domingo (2). Nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas contaram que a vítima estava se divertindo na festa quando os assassinos cometeram o crime, por volta de 19h30. Segundo a Polícia Civil, ele foi morto com um único disparo.

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Depois do crime, a Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local. A festa acabou mais cedo por causa do assassinato. As pessoas que estava na festa não quiseram falar sobre o caso.
O corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde aguarda liberação pela família.

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A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas.
Com informações do G1ES

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