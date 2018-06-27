Um homem foi assassinado a tiros ao lado do carro dele, um Honda Civic, na Rua Fortaleza, em Jacaraípe, por volta das 8 horas desta quarta-feira (27). Segundo a esposa de Romualdo Rodrigues dos Santos, 48 anos, o marido saiu de casa para ir à uma clínica, que fica próxima ao local do crime, para fazer fisioterapia.

A dinâmica do crime ainda permanece um mistério para a polícia. Porém, de acordo com testemunhas, antes de ser morto, Romualdo já estava dentro do carro e se preparava para sair, quando foi abordado por uma pessoa em outro veículo. Ele conversou rapidamente com o ocupante do carro e, logo depois, houve os disparos.

Eu estava dentro de casa quando ouvi uns três tiros. Esperei um pouco e depois abri o portão para ver o que tinha acontecido. Foi quando vi ele caído no chão, perto do carro e sujo de sangue. Era 8h15. Ligamos logo pedindo socorro, mas depois vimos que ele já estava morto, relata uma dona de casa, moradora da Rua Fortaleza.

Your browser does not support the audio element. Homem é assassinado ao lado de carro em Jacaraípe, na Serra

De acordo com a esposa de Romualdo, ele costumava fazer fisioterapia em uma clínica próximo do local de onde foi assassinado, mas teria parado o carro um pouco distante do estabelecimento, um quarteirão depois, porque a rua da clínica estava movimentada.

A vítima estava com a chave do carro na mão. De acordo com a Polícia Civil, nenhum pertence foi roubado. Romualdo foi atingido com quatro tiros nas costas. Abalada e amparada por amigos, a mulher de Romualdo acompanhou o trabalho da perícia no local do crime.

MULHER VIU POST SOBRE CRIME E RECONHECEU CARRO

Uma funcionária do casal, que trabalha com a família há oito anos, disse que a patroa estranhou a demora do marido em retornar para casa e, vendo uma publicação de uma página da região no Facebook, reconheceu o carro de Romualdo e se deslocou para a rua onde ele foi assassinado.