Homem é assassinado a tiros em Cachoeiro, no Sul do ES

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima, que não teve a identificação revelada, já estava sem vida.
Ainda segundo a polícia, populares informaram que ouviram uma discussão entre dois homens e, em seguida, barulhos semelhantes a tiros, porém, ninguém soube informar quem seria o autor do fato.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. Ninguém foi preso e a causa do homicídio é desconhecida.