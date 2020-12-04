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Motivo desconhecido

Homem é assassinado a tiros em Cachoeiro, no Sul do ES

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Baiminas, e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 13:33

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:33

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima, que não teve a identificação revelada, já estava sem vida.
Ainda segundo a polícia, populares informaram que ouviram uma discussão entre dois homens e, em seguida, barulhos semelhantes a tiros, porém, ninguém soube informar quem seria o autor do fato.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. Ninguém foi preso e a causa do homicídio é desconhecida.

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