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Homem é assassinado a tiros em Barra de São Francisco

A perícia compareceu o local e constatou que a vítima foi atingida por dois tiros, sendo um no pescoço e outro na nuca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 21:30

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 21:30

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um homem de 38 anos foi assassinado a tiros em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. O crime aconteceu na localidade de Córrego do Engenho, zona rural do município, na noite de sábado (20).
A Polícia Militar informou que a vítima foi identificada como Adenildo da Silva Assunção. Ele foi encontrado por populares caído no meio de uma estrada.
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A PM realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia compareceu ao local e constatou que a vítima foi atingida por dois tiros, sendo um no pescoço e outro na nuca.
O corpo de Adenildo Assunção foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
 

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