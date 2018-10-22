Homem é assassinado a tiros em Barra de São Francisco

Um homem de 38 anos foi assassinado a tiros em Barra de São Francisco, região Noroeste do Estado. O crime aconteceu na localidade de Córrego do Engenho, zona rural do município, na noite de sábado (20).
A Polícia Militar informou que a vítima foi identificada como Adenildo da Silva Assunção. Ele foi encontrado por populares caído no meio de uma estrada.
A PM realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A perícia compareceu ao local e constatou que a vítima foi atingida por dois tiros, sendo um no pescoço e outro na nuca.
O corpo de Adenildo Assunção foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.