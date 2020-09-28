No meio da rua

Homem é assassinado a tiros em bairro de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Polícia Militar, Lucas Rodrigues Silva foi executado por um homem que pilotava uma motocicleta. O suspeito foi preso logo após o crime

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 20:01

Redação de A Gazeta

Vítima correu para um terreno baldio, mas morreu no local Crédito: Internauta
Um rapaz foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (28), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar,  Lucas Rodrigues Silva foi executado na rua de casa, por um homem que pilotava uma motocicleta. O suspeito foi preso logo após o crime.
Segundo relatos de populares aos militares, Lucas estava em casa quando o suspeito chegou ao local procurando por ele. O criminoso encontrou o rapaz e atirou várias vezes. A vítima tentou correr para um terreno baldio, mas ficou caída na rua Derly Machado Brasil.
O rapaz morreu no local e a perícia foi acionada. Momentos após o crime, o suspeito foi preso na Rua Arquilino Marconsini, no bairro Alto Amarelo. Ele foi encaminhado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil não informou a motivação do crime. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.

