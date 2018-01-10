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Homem é ameaçado de morte por causa de dívidas em São Mateus

Após denúncia feita pela vítima, carro onde o acusado estava foi perseguido pela PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 18:58

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 18:58

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um homem foi ameaçado de morte por causa de dívidas, em São Mateus, região Norte do Estado. De acordo com a vítima, de 27 anos, o acusado de fazer as ameaças estava em um veículo Gol, de cor branca, passou pelo bairro Nestor Gomes, na noite de terça-feira (09), com três indivíduos armados.
A vítima também informou que no domingo (07), durante a madrugada, haviam incendiado seu veículo que estava na garagem. Os suspeitos ainda teriam colocado armas no rosto de seu tio para dizer onde ele estava, ameaçando matá-lo.
Durante o relato da vítima aos militares, um veículo com as mesmas características passou próximo das viaturas e, os ocupantes percebendo que seriam abordados, fugiram.
Uma perseguição começou e o veículo parou em frente a um matagal, onde o carona desceu do veículo e entrou em um matagal deixando um par de chinelos para trás.
O suspeito que estava dirigindo o veículo e o carro foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado.
Os militares informaram que as medidas administrativas referentes ao veículo foram tomadas, mas o carro dos suspeitos foi deixado no local por não haver serviço de pátio credenciado pelo Detran.
A vítima e o acusado de fazer as ameaças foram levados para a Delegacia de São Mateus.

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