Homem é ameaçado de morte por causa de dívidas em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um homem foi ameaçado de morte por causa de dívidas, em São Mateus , região Norte do Estado. De acordo com a vítima, de 27 anos, o acusado de fazer as ameaças estava em um veículo Gol, de cor branca, passou pelo bairro Nestor Gomes, na noite de terça-feira (09), com três indivíduos armados.

A vítima também informou que no domingo (07), durante a madrugada, haviam incendiado seu veículo que estava na garagem. Os suspeitos ainda teriam colocado armas no rosto de seu tio para dizer onde ele estava, ameaçando matá-lo.

Durante o relato da vítima aos militares, um veículo com as mesmas características passou próximo das viaturas e, os ocupantes percebendo que seriam abordados, fugiram.

Uma perseguição começou e o veículo parou em frente a um matagal, onde o carona desceu do veículo e entrou em um matagal deixando um par de chinelos para trás.

O suspeito que estava dirigindo o veículo e o carro foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado.

Os militares informaram que as medidas administrativas referentes ao veículo foram tomadas, mas o carro dos suspeitos foi deixado no local por não haver serviço de pátio credenciado pelo Detran.