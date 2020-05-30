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Bairro Maracanã

Homem de 27 anos leva um tiro na madrugada em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima disse que estava bebendo com os amigos, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ele então teria corrido e percebido que foi atingido por um tiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 09:33

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 09:33

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Isabella Arruda
Um homem de 27 anos foi baleado na madrugada deste sábado (30), por volta de 1h30 da manhã, no bairro Maracanã, em Cariacica. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Homem de 27 anos leva um tiro na madrugada em Cariacica
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima disse que estava bebendo com os amigos, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ele então teria corrido e percebido que foi atingido por um tiro, tendo sido socorrido por amigos que o levaram ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.
Até o momento não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre quem seriam os suspeitos.

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