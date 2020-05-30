Um homem de 27 anos foi baleado na madrugada deste sábado (30), por volta de 1h30 da manhã, no bairro Maracanã, em Cariacica. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Homem de 27 anos leva um tiro na madrugada em Cariacica
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima disse que estava bebendo com os amigos, quando ouviu disparos de arma de fogo. Ele então teria corrido e percebido que foi atingido por um tiro, tendo sido socorrido por amigos que o levaram ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município.
Até o momento não há informações sobre a motivação do crime, nem sobre quem seriam os suspeitos.