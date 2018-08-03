Homem com faca rouba celular de funcionária em prédio de Vitória

Câmera de videomonitoramento mostram quando o assaltante sai do prédio com a faca na mão Crédito: Reprodução

Um homem armado com uma faca assaltou um prédio comercial na Enseada do Suá, na manhã desta sexta-feira (3), e levou o celular de uma funcionária do local.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito roubou o celular dentro da recepção e fugiu. A PM atendeu a ocorrência, mas o indivíduo não foi localizado.