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Homem com faca rouba celular de funcionária em prédio de Vitória

Câmeras mostram a ação do assaltante. A PM esteve no local, mas o homem não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 15:20

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 15:20

Câmera de videomonitoramento mostram quando o assaltante sai do prédio com a faca na mão Crédito: Reprodução
Um homem armado com uma faca assaltou um prédio comercial na Enseada do Suá, na manhã desta sexta-feira (3), e levou o celular de uma funcionária do local. 
De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito roubou o celular dentro da recepção e fugiu. A PM atendeu a ocorrência, mas o indivíduo não foi localizado.
Câmeras de videomonitoramento flagram o assaltante passando em frente ao edifício. Ele observa o local e volta para entrar. No final das imagens, ele aparece saindo do local com uma faca e um celular na mão.

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