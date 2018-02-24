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Operação

Homem com dois mandados de prisão em aberto é preso em Iúna

Prisões aconteceram durante as abordagens da Operação Divisa Segura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 16:53

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 16:53

Três homens foram presos nesta sexta-feira (24) durante a Operação Divisa Segura, no distrito de Pequiá, em Iúna. O município do Caparaó faz divisa com Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), um deles havia dois mandados de prisão em aberto.
De acordo com a PM, durante a operação foi realizada uma abordagem em um modelo Volkswagen Gol com placa de Vitória. No momento, o condutor teria ficado incomodado com a ação policial. Consultando o nome do homem no banco de dados, os militares descobriram dois mandados contra o motorista, que foi encaminhado à delegacia.
Já em outra abordagem, uma motocicleta foi apreendida com os dois ocupantes. Eles portavam crack e maconha. Eles também foram conduzidos à delegacia de Iúna.
A operação, que conta com a força integrada das policiais Militar, Civil e Rodoviária Federal, está atuando nas divisas do estado com o Rio de Janeiro e Minas Gerais desde a última quinta-feira (22) para impedir a entrada de drogas, armas e a vinda de criminosos.

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