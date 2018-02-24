Homem com dois mandados de prisão em aberto é preso em Iúna

Três homens foram presos nesta sexta-feira (24) durante a Operação Divisa Segura, no distrito de Pequiá, em Iúna. O município do Caparaó faz divisa com Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), um deles havia dois mandados de prisão em aberto.

De acordo com a PM, durante a operação foi realizada uma abordagem em um modelo Volkswagen Gol com placa de Vitória. No momento, o condutor teria ficado incomodado com a ação policial. Consultando o nome do homem no banco de dados, os militares descobriram dois mandados contra o motorista, que foi encaminhado à delegacia.

Já em outra abordagem, uma motocicleta foi apreendida com os dois ocupantes. Eles portavam crack e maconha. Eles também foram conduzidos à delegacia de Iúna.