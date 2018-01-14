Homem chama pela ex-esposa e é morto com oito facadas em Linhares

Bairro Aviso, em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte

Um homem de 38 anos foi morto com oito facadas no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Estado. O crime foi registrado pela Polícia Militar no início da madrugada deste domingo (14), na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo da vítima caído ao lado de um veículo Parati.

De acordo com o boletim policial, testemunhas disseram que o homem teria ido ao local encontrar a ex-esposa. Elas chegaram a ouvi-lo chamar pela ex no portão. Em seguida, viram a vítima ferida caída na frente da residência.

A perícia foi acionada e constatou que a vítima sofreu três perfurações no pescoço, cinco nas costas e nos braços. Nas proximidades os policiais encontraram uma faca suja de sangue. Ninguém soube informar quem teria cometido o crime. A faca foi entregue à Polícia Civil.