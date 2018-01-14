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Crime no Norte do ES

Homem chama pela ex-esposa e é morto com oito facadas em Linhares

O crime foi registrado pela Polícia Militar no início da madrugada deste domingo (14), no bairro Aviso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 13:52

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 13:52

Bairro Aviso, em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte
Um homem de 38 anos foi morto com oito facadas no bairro Aviso, em Linhares, Norte do Estado. O crime foi registrado pela Polícia Militar no início da madrugada deste domingo (14), na Avenida Ricardo Guilhermino de Almeida. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo da vítima caído ao lado de um veículo Parati.
De acordo com o boletim policial, testemunhas disseram que o homem teria ido ao local encontrar a ex-esposa. Elas chegaram a ouvi-lo chamar pela ex no portão. Em seguida, viram a vítima ferida caída na frente da residência.
A perícia foi acionada e constatou que a vítima sofreu três perfurações no pescoço, cinco nas costas e nos braços. Nas proximidades os policiais encontraram uma faca suja de sangue. Ninguém soube informar quem teria cometido o crime. A faca foi entregue à Polícia Civil.
A identidade da vítima não foi divulgada pela PM. A Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares vai investigar o caso. Qualquer informação que ajude na investigação pode ser passada pelo Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.

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