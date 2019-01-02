Homem atira no próprio testículo ao tentar guardar arma em Vitória

Crédito: Pixabay

A comemoração da chegada de 2019 não foi muito animadora para um homem de 24 anos. Segundo a PM, ele levou um tiro no testículo após tentar guardar a própria arma na cintura, na madrugada desta terça-feira (1).

O caso aconteceu no Morro da Garrafa, em Vitória, por volta das 2h30. O rapaz, que foi encaminhado para um hospital da Serra, disse aos policiais que foi vítima de bala perdida. Porém, a história não convenceu muito já que os médicos acreditam que ele estava colocando a arma na cintura e ocorreu o disparo.