Homem ameaça 'beber sangue de policial na taça' ao ser preso no ES

Caso foi registrado na Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (06), em Conceição da Barra , região Norte do Estado, após agredir a esposa e o filho e ainda ameaçar os policiais que atenderam a ocorrência. Segundo a Polícia Militar, o acusado chegou a dizer que iria beber o sangue de um policial em uma taça, afirmou que chamaria primos do Rio de Janeiro para matar os militares e, no caminho para a delegacia, ameaçou seus familiares de morte.

De acordo com a PM, a viatura foi na residência para atender um desentendimento familiar. No local, um jovem de 20 anos afirmou que seu pai havia agredido sua mãe, de 41 anos, com socos e empurrões. O rapaz disse que as agressões aconteceram diversas vezes, mas só agora ele teve coragem de denunciar. Enquanto o filho conversava com os militares, seu pai o agrediu com socos e precisou ser contido pelos policiais.

O acusado foi algemado e levado para o compartimento de segurança da viatura. Neste momento, segundo a PM, o homem ameaçou os policiais diversas vezes. Ele teria afirmado que iria beber o sangue de um dos militares em uma taça. Além disso, teria falado que chamaria seus primos que moram no Rio de Janeiro para matar os PMs e, por isso, seria melhor irem embora da cidade antes que ele fosse preso.

O suspeito foi encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. No caminho, a Polícia Militar afirma que o homem ameaçou sua esposa e seu filho, dizendo que mataria os dois quando sair da prisão. Em nota, a Polícia Civil informou que o acusado foi autuado por ameaça três vezes (Art. 147), agressão (Art. 129 §9) e art. 21 LCP, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o presídio.