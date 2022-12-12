Homem agride professora e mata o cachorro dela em briga de casal na Serra

Briga de casal termina com professora agredida e cachorro morto no ES Crédito: Arquivo Pessoal

Uma briga de casal terminou com a mulher agredida pelo marido e o cachorro dela morto pelo homem no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na última quinta-feira (8). O animal, que se chamava Cássio e tinha de 3 anos, foi espancado pelo agressor com chutes e socos até a morte.

Segundo a vítima, uma professora de 45 anos, que não quis se identificar, por volta das 4h, o marido levantou para ir ao trabalho. Enquanto se arrumava, ele, que é um auxiliar de produção de 35 anos, começou a discutir com a esposa por ciúmes.

Em dado momento da briga, o auxiliar de produção lembrou que, há dois dias, o cachorro havia quebrado um objeto dele.

O homem, que não teve a identidade revelada, pediu para a esposa pagar o prejuízo e, de acordo com ela, o companheiro entendeu que a professora queria se separar.

"Falou que eu estava terminando com ele por conta do prejuízo que o cachorro tinha dado, mas eu falei que ia pagar, que não precisava se preocupar. [Mesmo assim] ele ficou com raiva", contou a professora.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mulher contou que tentou proteger o animal, mas também foi agredida com a filha de 7 meses no colo.

"Nisso, eu voei para cima dele, para defender meu cachorro. Mas eu estava com o bebê no colo. Ele segurou meu braço, me empurrou 'pro' sofá, e não tive como salvar meu bichinho", lamentou a professora.

De acordo com a vítima, logo em seguida, o marido saiu para trabalhar como se nada tivesse acontecido. O animal chegou a ser socorrido para uma clínica também na Serra, mas os veterinários disseram que Cássio já estava sem vida.

Após o ocorrido, a mulher pediu uma medida protetiva. Em três anos de relacionamento, conforme explicou, foi agredida e ameaçada verbalmente várias vezes, devido a ciúmes.

"Sempre insinuando que eu ficava com outros homens quando saía para trabalhar. Sempre essas coisas de homem machista", afirmou.