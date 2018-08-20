Homem agredido com pedradas morre em Hospital de Colatina

Um homem de 59 anos morreu no hospital após ser atingido por pedradas em Colatina, região Noroeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Francisco Dias Ferreira foi encontrado, no meio da rua, pela equipe de socorristas.
Ele estava caído na calçada, inconsciente e com um hemorragia e corte na cabeça, na noite de domingo (19), no bairro Perpétuo Socorro.
A vítima foi encaminhada para o Hospital Silvio Avidos e, após algumas paradas cardíacas, não resistiu e morreu. O corpo de Francisco Ferreira foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.