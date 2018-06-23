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Rio de Janeiro

Homem acusado de colocar fogo em porteiro se entrega à polícia

Crime aconteceu na terça-feira num condomínio em Teresópolis, na Região Serrana

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 02:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 02:11
Morador põe fogo em porteiro de condomínio em Teresópolis Crédito: Reprodução
Acusado de atear fogo no porteiro Jefferson Quintanilha de Souza, Marcelo Cavalcanti Gomes se entregou à polícia na 110ª DP (Teresópolis), na madrugada desta sexta-feira (22). O crime aconteceu na última terça-feira num condomínio residencial de Teresópolis, Região Serrana do Rio. De acordo com a PM, Marcelo é morador do condomínio.
Segundo a Polícia Civil, a investigação está encerrada e Gomes será encaminhado à audiência de custódia, onde o juiz decidirá se ele continua preso ou responderá em liberdade. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou, nesta sexta-feira, que Jefferson permanece internado em estado grave no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans (HTO Baixada).
Toda a ação durou cerca de 30 segundos e foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram Marcelo, com uma garrafa de gasolina na mão, aproximando-se da cabine onde o porteiro estava trabalhando. Ele entra na guarita, ateia fogo na vítima com um isqueiro e foge, calmamente. O suspeito ainda observa Jefferson sair desesperado, com o corpo em chamas.
O porteiro foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado, em estado grave, ao Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano. De acordo com a unidade, a vítima sofreu queimadura em cerca de 60% do corpo, principalmente na parte superior. Nesta quarta-feira, por volta das 14h40m, o paciente foi transferido de helicóptero para o Hospital Melquíades Calazans, em Nilópolis.
 

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