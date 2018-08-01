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Após denúncia

Helicóptero da polícia sobrevoa Morro Jesus de Nazareth em Vitória

PM foi ao local após denúncia de que homens armados 'desfilavam' no alto do morro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 17:39

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 17:39

Após denúncia de que homens armados estavam no alto da pedra do Morro Jesus de Nazareth, em Vitória, a Polícia Militar fez uma operação no local, no início da tarde desta quarta-feira (1º). 
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTaer) sobrevoou o morro, chamando atenção de quem passava pela região.
VEJA VÍDEO
De acordo com a Polícia Militar, pessoas foram abordadas no local, mas nenhuma delas estava armada. Foram apreendidos dois menores de idade que estavam com drogas (cocaína, crack e maconha). Eles estavam em uma escadaria que dá acesso à pedra de Nazareth, avistaram as viaturas e tentaram fugir. Com apoio do helicóptero, as guarnições conseguiram alcançar os suspeitos.
Na operação foram empregados 14 policiais militares. 
VEJA FOTOS

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