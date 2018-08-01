Helicóptero da polícia sobrevoa Morro Jesus de Nazareth em Vitória

Após denúncia de que homens armados estavam no alto da pedra do Morro Jesus de Nazareth, em Vitória, a Polícia Militar fez uma operação no local, no início da tarde desta quarta-feira (1º).

De acordo com a Polícia Militar, pessoas foram abordadas no local, mas nenhuma delas estava armada. Foram apreendidos dois menores de idade que estavam com drogas (cocaína, crack e maconha). Eles estavam em uma escadaria que dá acesso à pedra de Nazareth, avistaram as viaturas e tentaram fugir. Com apoio do helicóptero, as guarnições conseguiram alcançar os suspeitos.