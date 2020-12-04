Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Hélice

Helicóptero com cocaína: PF do ES cumpre mandados de prisão em três Estados

Operação deflagrada nesta sexta-feira (4) foi para cumprir três mandados de prisão preventiva em São Paulo, Paraná e Paraíba, além de quatro de busca e apreensão no caso do helicóptero com 445 kg de cocaína que pousou em Afonso Cláudio, em 2013
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 12:49

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 12:49

Em 2013, helicóptero com cocaína pousou em fazenda de Afonso Cláudio
Em 2013, helicóptero com cocaína pousou em fazenda de Afonso Cláudio Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Sete anos depois, a Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) conseguiu identificar o grupo responsável por transportar cocaína, por helicóptero, do Paraguai para o Estado. O caso ficou nacionalmente conhecido em 2013, quando um helicóptero com 445 kg de cocaína, pousou em uma fazenda no município Afonso Cláudio, na região Serrana capixaba.
Na manhã desta sexta-feira (4), a PF deflagrou a Operação Hélice, com o objetivo combater o tráfico internacional de drogas e dar cumprimento a três mandados de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Paraná e Paraíba, além de quatro mandados de busca e apreensão. As prisões estão relacionadas ao episódio ocorrido no Estado em 2013.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Vitória e a operação contou com a participação de 16 dezesseis policiais federais.

Veja Também

Lembra do helicoca? Piloto condenado no ES é preso por outro caso em SP

ENTENDA O CASO

A operação deflagrada na manhã desta sexta-feira é um desmembramento do inquérito relativo à prisão em flagrante ocorrida em 24 de novembro de 2013, que resultou na apreensão de 445 kg de cocaína, no município Afonso Cláudio, transportados por helicóptero do Paraguai até o Espírito Santo.
"Após exaustivas investigações ao longo dos anos, finalmente foi possível identificar todo o grupo responsável pela logística e financiamento daquela ação ilícita, concluindo em definitivo o caso", diz a nota da PF.
Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por se tratar de tráfico internacional, a pena é aumentada e pode chegar a 25 anos de reclusão.

5 FORAM PRESOS EM FLAGRANTE EM 2013

Alexandre José de Oliveira Júnior, Rogério Almeida Antunes, Everaldo Lopes Souza, Robson Ferreira Dias e Elio Rodrigues foram presos em flagrante ao pousar um helicóptero com 445 quilos de cocaína, em 2013, no distrito de São Domingos, a 20 quilômetros do centro de Afonso Cláudio. O helicóptero pertencia ao ex-deputado estadual mineiro Gustavo Perrella.
A prisão dos réus em 2013 foi feita pela Polícia Militar, numa ação coordenada pela Polícia Federal que repassou à PM as informações sobre a chegada do helicóptero numa fazenda localizada próximo a Afonso Cláudio.
O piloto da aeronave, Rogério Almeida Antunes, foi condenado a dez anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, além de 1.032 multas diárias de R$ 25. O copiloto Alexandre José de Oliveira Júnior foi condenado a dez anos e quatro meses em regime fechado, além de 1.032 multas diárias de R$ 100.
Apontado como interceptador da droga, Everaldo Lopes Souza foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado e 932 multas diárias de R$ 40. Outro condenado, também apontado como interceptador, Robson Ferreira Dias, vai responder a oito anos e oito meses de reclusão em regime fechado, além de 864 multas diárias de R$ 50.
Já o dono da fazenda, Elio Rodrigues, foi condenado a dez anos e oito meses de reclusão em regime fechado, além de multa de R$ 150 por 1066 dias.

Veja Também

Perseguição a carro roubado termina com acidente em Vila Velha

ES ganha federação para promover a cultura italiana

Do ciúme ao feminicídio: como um relacionamento amoroso acaba em morte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados