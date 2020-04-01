Guarda recupera dois carros roubados em Vila Velha

Caminhonete roubada na última segunda-feira (30) foi recuperada na noite desta terça (31) pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Dois carros roubados foram recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha na noite desta terça-feira (31) no município. Um deles, um Fiat Toro, havia sido roubado no bairro Santa Mônica na segunda-feira (30) e foi localizado pelos agentes no bairro Itapuã, após denúncia anônima. O outro carro, um Fiat Argo de cor prata, havia sido roubado há um mês, e foi recuperado em abordagem realizada no bairro Rio Marinho.

O Fiat Toro foi levado após dois criminosos assaltarem o dono do veículo por volta das 7h da última segunda (30). O dono contou que estava na rua quando foi rendido por dois homens armados. Eles chegaram em outro veículo, tomaram a caminhonete e fugiram em seguida. A Guarda Municipal chegou até o carro após uma denúncia anônima recebida por meio de redes sociais, como explica o agente Neto.

"A gente recebeu (a denúncia) pela rede social. Uma pessoa achou estranho o veículo na frente da residência por uma noite inteira, nos passou a placa do veículo e a gente verificou que se tratava de um veículo com restrição de furto e roubo. A moto patrulha seguiu até o local, e averiguamos que o veículo foi tomado de assalto", disse.

A carroceria estava cheia de mercadorias que pertencem ao proprietário, avaliadas em R$ 3 mil, que os bandidos deixaram para trás. No entanto, o prejuízo maior não foi recuperado. Eles levaram uma mochila com R$ 36 mil em dinheiro e cheques. Os criminosos e o dinheiro levado ainda não foram encontrados.

Suspeitos adulteraram a placa do veículo para tentar enganar a Polícia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

PLACA ADULTERADA

O outro veículo recuperado é um Fiat Argo de cor prata. O que chamou a atenção dos agentes da Guarda foi a adulteração da placa. Os suspeitos colocaram uma fita em um dos números para formar o número 8, mas, na verdade, o número verdadeiro é 6.

O carro foi abordado no bairro Rio Marinho com dois suspeitos. Com eles foram encontrados uma faca e uma arma falsa. Os homens contaram para a Guarda que um usuário de drogas teria emprestado o veículo para eles. Segundo os agentes, este veículo havia sido roubado há cerca de um mês. Os dois suspeitos foram levados para o DPJ de Vila Velha.