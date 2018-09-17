Guarda patrimonial da prefeitura é morto a tiros em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia informou que ocorriam diversos disparos de arma de fogo em um beco do bairro, perto do campo. Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima morta. A perícia informou que o homem foi atingido por mais de sete tiros e a arma usada no crime provavelmente tem calibre 380.