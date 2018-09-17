Guarda patrimonial da prefeitura é morto a tiros em São Mateus

Um guarda patrimonial da Prefeitura de São Mateus, que não teve a idade informada, foi assassinado com mais de sete tiros no bairro Vila Verde, em São Mateus, região Norte do Estado, na noite deste domingo (16). Clodoaldo da Silva Miranda foi morto próximo a um campo de futebol. Ele trabalhava como vigilante em uma escola.
De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia informou que ocorriam diversos disparos de arma de fogo em um beco do bairro, perto do campo. Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima morta. A perícia informou que o homem foi atingido por mais de sete tiros e a arma usada no crime provavelmente tem calibre 380.
A assessoria da Polícia Civil afirmou que ninguém foi detido e que não vai passar mais informações para não atrapalhar a investigação do crime, mas denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos, ressaltou a PC.
Funcionário da prefeitura é morto a tiros em São Mateus