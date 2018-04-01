Guarda Municipal fora de serviço atira em homem após discussão no ES

Viatura da Guarda Municipal de Vitória em frente ao DPJ de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Um agente da Guarda Municipal de Vitória, de 29 anos, atirou contra uma pessoa após uma discussão no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no começo da noite deste sábado (31). Segundo a polícia, ele não estava de serviço na hora do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o guarda teria se defendido após o homem ter tentado matá-lo com uma faca. O rapaz baleado foi levado para o Hospital Estadual São Lucas, em Vitória, mas seu estado de saúde não foi informado. Ele está sendo investigado por tentativa de homicídio.

O guarda municipal prestou depoimento no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. Ele não sofreu perfurações.