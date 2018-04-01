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Cariacica

Guarda Municipal fora de serviço atira em homem após discussão no ES

A briga aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 12:04
Viatura da Guarda Municipal de Vitória em frente ao DPJ de Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Um agente da Guarda Municipal de Vitória, de 29 anos, atirou contra uma pessoa após uma discussão no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no começo da noite deste sábado (31). Segundo a polícia, ele não estava de serviço na hora do crime.
De acordo com a Polícia Civil, o guarda teria se defendido após o homem ter tentado matá-lo com uma faca. O rapaz baleado foi levado para o Hospital Estadual São Lucas, em Vitória, mas seu estado de saúde não foi informado. Ele está sendo investigado por tentativa de homicídio.
O guarda municipal prestou depoimento no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. Ele não sofreu perfurações.
Procurada na noite deste sábado (31), a Prefeitura de Vitória informou que já está apurando os fatos e auxiliando a Polícia Civil nas investigações.

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