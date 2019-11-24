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Guarda Municipal flagra homens roubando fios de cobre na Ponte da Passagem

Agentes flagraram dois homens retirando fiação de dentro de uma das galerias da ponte nesta madrugada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2019 às 17:01

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 17:01

Suspeitos foram flagrados quando retiravam fios de cobre de galeria na Ponte da Passagem Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória
Agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória que patrulhavam as ruas de Jardim da Penha na madrugada deste domingo (24), flagraram dois homens retirando fiação de cobre de dentro de uma das galerias da Ponte da Passagem. A ação aconteceu às 5h40.
Os agentes detiveram os dois suspeitos de furto. Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória, no Horto. Os homens já haviam cortado dois cabos e todo o material encontrado com eles também foi levado para a Delegacia, onde foi confeccionada a ocorrência.

APREENSÃO

Em setembro deste ano, a Guarda prendeu, no mesmo local, dois homens no momento que retiravam cabos de cobre da rede de iluminação da Ponte da Passagem, na Reta da Penha. O furto foi flagrado por meio das câmeras de videomonitoramento instaladas na Reta da Penha.
Segundo o Código Penal Brasileiro, é crime contra patrimônio público o roubo de fios. 

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