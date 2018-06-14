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Vila Velha

Guarda é atropelado ao tentar parar motociclista em Vila Velha

O motociclista, identificado como Joercules Rodrigues dos Santos, não possui carteira de habilitação

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 10:52
Joercules foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos Crédito: Divulgação/ Sindipol
Um agente da Guarda Municipal de Vila Velha foi atropelado por um motociclista sem habilitação na noite desta quarta-feira (13), de acordo com informações da própria Guarda.
Por volta das 21h30, ao sair da Delegacia de Cobilândia, dois agentes seguiram em direção à Central da Guarda, na Rodovia Darly Santos, para dar término ao serviço. No caminho, foram informados por uma mulher, na Avenida São Gabriel da Palha, em Vale Encantado, que dois indivíduos em uma moto azul teriam tentado roubá-la. Ela disse ainda que os bandidos teriam seguido no sentido Vale Encantado/Rio Marinho.
Neste momento, os agentes foram até o viaduto localizado na Estrada Fazenda Cueiras para tentar identificar os veículos. Ao visualizar uma moto Honda Twister de cor preta, um dos guardas, que estava a pé no local próximo a sua moto com sinal luminoso ligado, fez sinal para que o veículo reduzisse a velocidade, no sentido de evitar acidentes. Mas o condutor da moto, não obedecendo o pedido, acelerou em direção ao guarda, que não teve tempo de sair da frente.
Ainda segundo a Guarda, o agente foi arremessado a alguns metros de altura, e o motociclista, apesar de ferido, tentou deixar o local. O socorro foi acionado e os dois homens foram atendidos e levados ao Hospital São Lucas. O motociclista, identificado como Joercules Rodrigues dos Santos, que não possui a Carteira Nacional de Habilitação, foi medicado e liberado. O guarda ficou internado e terá que passar por uma cirurgia facial.
O motociclista foi multado por dirigir sem possuir CNH e conduzir veículo que não está devidamente licenciado. Após a realização da ocorrência de trânsito, Joercules foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos.  As informações são da Guarda de Vila Velha.
 

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